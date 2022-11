Nejvíc sexy fanynka mistrovství světa ve fotbale se v Kataru nakrucuje v sexy šatičkách i plavkách: Riskuje kriminál

Ivana Knöll Foto: Super.cz/Profimedia

Pýcha Chorvatska, vnadná modelka, a především nadšená fotbalová fanynka Ivana Knöll přijela do Kataru podpořit svůj národní tým. Ne že by mu to v utkání s Marokem pomohlo, snad mu přinese víc štěstí v tom dnešním s Kanadou. A snad si Ivana také tentokrát dobře rozmyslí svůj outfit.