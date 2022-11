Vítězkou Talentu se stala patnáctiletá dívenka ze Slovenska: Už ví, jak naloží s téměř milionovou výhrou

Takhle se Nikola Kusendová radovala z výhry v Česko Slovensko má talent. Foto: TV Prima

Ve finálovém souboji porazila taneční skupinu Movement Studios a zpěváka a žhavého favorita Alexe Rigu, který nakonec skončil třetí. Do finále se Nikola dostala díky postupu ze semifinále. Zvítězila díky smskám od diváků, kteří jí posílali své hlasy.

"Vůbec jsem nečekala, že se stanu vítězkou. Když jsem tam stála s holkama z Movementu, tehdy jsem si řekla, že by to ani nebylo možné,“ přiznala pro TV JOJ.

A už také ví, jak s penězi naloží. „Výhru určitě investuji do hudby a na plány do budoucna se velmi těším, protože si myslím, že to spustilo pořádnou jízdu. Nevím přesně, co mě teď čeká, ale těším se na to," dodala. ■