Šílená bolest v srdci, Vánoce chce trávit mimo domov! Andrea Bezděková přišla o tatínka, který podlehl rakovině

Andrea Bezděková přišla o tatínka, který podlehl rakovině Super.cz

"Budou jiné a upřímně bych je nejraději přeskočila," řekla Super.cz Andrea. "Letos jsem takový Grinch, dárky jdou mimo mě. Dokud se dějí akce a není to ticho, které nás čeká na svátky, jde to, ale pak přijde to velké smutno," vysvětlila modelka.

Na Štědrý den měl tatínek u večeře proslov, právě toho ticha se Andrea velmi bojí, a dokonce plánuje, že by vzala rodinu mimo jejich domov v Náchodě, aby nebyli v prostředí, které jim tolik připomíná milovanoho člena rodiny.

"Byla jsem vždycky velký milovník Vánoc, ale už pro mě nikdy nebudou jako dřív. Pro nás to byl čas, kerý byl naplněný láskou až po půdu, bylo to emoční, říkali jsme si hezké věci. Vždycky mi to bude připomínat, že velmi důležitý člen naší rodiny s námi nebude. Bolest se časem utlumí, ale nikdy to nepřebolí. Jako rodina budeme spolu, ale svátky začnu zase víc prožívat ve chvíli, kdy budu mít vlastní rodinu," dodala Bezděková na rozsvícení vánoční zahrady ve Slovanském domě. ■