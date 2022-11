Agáta Hanychová se kaje: Veřejně se omluvila Margitovi i Jitce Čvančarové, kterou nazvala obtloustlou paní

Agáta Hanychová si nasypala popel na hlavu. Michaela Feuereislová

S první adventní nedělí šla Agáta Hanychová (37) do sebe. Přehodnotila výroky, které vyřkla ve svém pořadu Holčičky, a dokonce se za ně veřejně omluvila. A to jmenovitě Štefanu Margitovi (66) a Jitce Čvančarové (44), které v nedávné epizodě urazila, a schytala za to ostrou kritiku.