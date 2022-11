Z princezny modelkou: Podívejte se, jak to Veronice Kubařové slušelo na přehlídkovém molu

Veronika Khek Kubařová si vyzkoušela roli modelky Super.cz

Bylo to její modelingové poprvé a to, že se na jednom mole sejde s kráskami, které vyhrály soutěže Miss, opravdu nikdy nečekala. Mezi modelkami, které představily novou kolekci návrhářky Beaty Rajské (60), byla herečka Veronika Khek Kubařová (35).

"Když jsem pozorovala ty krásné gazely v zákulisí, pochopila jsem, že je to za minutu dvanáct, protože v dalších letech už to moc nepůjde. Moc jsem si to užila," smála se herečka. K tomu, že předváděla, se dostala díky šatům, které měla od Beaty půjčené na ceny Thálie.

"Padly jsme si do noty, porozuměly si a tohle mi nabídla. Líbilo se jí, jak jsem její šaty prezentovala, a z toho mám strašnou radost. Je to pro mě nevídaný svět, který jsem mohla pozorovat. Navíc i to prostředí je mimořádné," svěřila v zámku Karlova Koruna, kde přehlídka probíhala.

V našem videu se můžete podívat, jak Veronika přehlídku v roli modelky zvládla. ■