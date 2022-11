Agáta se kaje za urážky kolegů a Žilková jásá. Fanoušci jsou ale nemilosrdní: Zasloužila by pár facek, vzkazují

Veronika Žilková je pyšná na Agátinu omluvu. Michaela Feuereislová

"Veřejně se omlouvám JČ a ŠM, mrzí mě, že jsem se jich svým nevydařeným humorem dotkla, a přeju jim hezkou první adventní neděli. Doufám, že moji omluvu přijmou a mě si neodnese 5. prosince čert," zněla omluva Hanychové, kterou sdílela Žilková se slovy: „Konečně, Agátko.“

Fanoušky si tím ale nejspíš moc neudobřily. Ti se totiž v komentářích okamžitě začali pohoršovat a do Agáty strefovat.

"Neodpustila bych. Má dřív myslet, než něco řekne, a ať si pak za svým názorem stojí. Vyřčená slova se nedají vzít zpět i přes případné odpuštění. Ten červík už zůstane navždy zavrtaný," zhodnotila jedna ze sledujících.



"Měla byste se zamyslet, tohle není žádná omluva. Není taková hvězda, jak si o sobě myslí, a dost to v poslední době přehání. Je mi líto i vás, protože je to vaše vizitka. Jste její matka," vzkázala Žilkové jiná. "By potřebovala pěkných pár facek," řešila by věc o něco ostřeji další.

Hanlivých komentářů na adresu Agáty bylo nakonec tolik, že je Žilková u příspěvku raději vypla. ■