Šlape na paty Janě Švandové: Herečka se v padesáti letech nechala fotit do pánského časopisu v erotickém prádle

Vanda Károlyi se v 50 nechala fotit do pánského časopisu Super.cz

"Když tahle nabídka přišla, tak jsem se samozřejmě orosila, ale pak jsem si řekla: Co bych neudělala pro divadlo?! Obětovala jsem se," řekla Super.cz Vanda, která pózovala spolu s kolegyněmi ze hry Padesát odstínů, která se hraje v Divadle Radka Brzobohatého.

Vzhledem k tomu, že byla vždycky hubená, postavu před focením řešit nemusela. "To bych se zbláznila, kdybych si musela odepřít ty větrníčky a ladit figuru. Ostatně mě se líbí, jak se umí nosit třeba Brazilky, které rozhodně hubené nejsou a křivek mají až až. My tady hladovíme a jsou z nás rozklepané vychrtliny. Ženství jde zevnitř," míní herečka.

"Já tedy mindráky nikdy netrpěla, myslím, že mám zdravé sebevědomí. Ale zase mám jiná negativa. Jsem prchlivá, emotivní a dramatická," přiznala Vanda, která už je dlouhou dobu single. "Nikdy mě nikdo nemiloval víc, než já sama sebe. Samotná jsem už šestnáct let spokojená. Nevím, kdo by musel přijít, abych to chtěla změnit," krčila rameny. ■