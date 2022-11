Moderátor Čapek urazil divačku a strhla se mela: Nekonečný šovinismus, vzkázala Bartošová. Kolegové se ho zastali

Pavel Čapek to schytal za svůj komentář, pustila se do něj i Linda Bartošová. Foto: Super.cz/ČT/Michaela Feuereislová

Sportovní moderátor Pavel Čapek trochu nešťastně zhodnotil komentář divačky, která se dovolala do studia ČT, kde probíhala debata k mistrovství světa ve fotbale. Za výrok, že jde o „na ženu dobrý názor“, to pak tvrdě schytal od diváků i například moderátorky Lindy Bartošové.

"Já se vás ještě zeptám, dívala jste se na utkání Švýcarsko – Kamerun? Pokud ano, jak se vám to utkání líbilo?" zeptal se divačky Čapek.

Česko, země příběhů o nekonečném šovinismu a paternalismu. https://t.co/LiXSTBfV0k — Linda Bartošová (@lindabartos) November 24, 2022

"Utkání se mi líbilo. Já jsem se dívala až na druhou půlku, ale přišlo mi to jako docela dobrý fotbal. Už tam byly asi i lepší, ale špatný fotbal to nebyl," zněla její odpověď, na což moderátor reagoval slovy: "No, to… na ženu velmi kvalitní hodnocení, musím vás pochválit."

Ačkoliv mělo jít, jak sám uvedl, o pochvalu, diváci ji zase tolik neocenili. Na sociálních sítích se na Čapkovu hlavu sesypala doslova lavina hejtů, většina uživatelů nechápe, proč si neprofesionální komentář prostě neodpustil a hodnotí sportovní znalosti diváků na základě pohlaví.

Nadávky zašly tak daleko, že se do věci vložil Robert Záruba (55), šéfkomentátor sportovní redakce České televize, který se za kolegu omluvil a zastal se ho.

"Špatná věta, omlouváme se. Urážky píšete zbytečně. Pavel Čapek je zkušený a dobrý televizní žurnalista. Protože sleduju dost zblízka vývoj adeptů sportovní žurnalistiky, mám docela přehled a taky hodně srovnání,“ vyjádřil se na Twitteru.



V podobném duchu se neslo i zastání ze strany šéfa Oktagonu MMA Ondřeje Novotného. "Ten 'Hon na Čapouna' za tu 'ŽENSKOU' je úplně mimo. Kontext dělá rozdíl! A všichni víme, že ji chtěl pochválit a nic víc. Ano, udělal to nešikovně, ale honit na tom body je mimo mísu a jen to prohloubí příkop neporozumění," míní.

Zcela opačný názor má ale bývalá moderátorka ČT Linda Bartošová. "Česko, země příběhů o nekonečném šovinismu a paternalismu," zhodnotila.

A jaký názor máte na nešťastnou „pochvalu" divačky od Pavla Čapka vy?