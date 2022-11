Po drsných hejtech se v reality show sesypala, teď čelí dalším útokům. Kráska z Love Islandu promluvila

Po drsném hejtu se v reality show sesypala, teď čelí dalším útokům. Kráska z Love Islandu promluvila Super.cz

"Byla to pro mě emoční horská dráha a byly situace, které jsem nezvládla. Je potřeba se z toho ponaučit a jít dál," řekla Super.cz Hana Dědková. "V normálním prostředí bych to zvládla. Hejty byly i před Love Islandem, ale v den, kdy to přišlo v reality show, už toho bylo na mě moc. Začala jsem mít myšlenky na to, jestli jsem pro Kubu dost dobrá," vysvětlila Dědková, která si ve vile našla partnera Jakuba Vitka, se kterým stále tvoří pár.

"Byl jsem rád, že takový moment přišel. Dá se z toho poučit. Už vím, že emoce potřebuje zpracovávat sama, a chce jen to, abych jí byl oporou a obejmul ji," doplnil Jakub Vitek.

Hanka se i po návratu setkává s drsnými hejty a zprávami. Často je to právě útok na její inteligenci. "Počítala jsem s tím, že hejty přijdou. Když to čtu v mobilu, tak mě to ale tolik nezasáhne. Když mě někdo soudí, neví, jaká jsem, neberu si jeho názor k srdci," dodala kráska z reality show. ■