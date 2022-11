Zamilovaný Jiří Dvořák se svojí o 27 let mladší kráskou: Takhle jim to sluší, když se k sobě tulí

Jiří Dvořák s přítelkyní Martinou Zábranskou Michaela Feuereislová

Ty hned utla půvabná brunetka na svých sociálních sítích, kde sdílela společné fotografie se svojí láskou. S Dvořákem vyrazili na jižní Moravu, kde si užívali vycházky krásným krajem i po památkách, navštívili například zámek Lednice. "Na potulkách Hlohovcom, ale tým českým. A je tu fakt hezky," napsala k selfie, kde se k sobě s hercem tulí.

Se slovenskou herečkou a moderátorkou tamní obdoby taneční soutěže StarDance, která je o 27 let mladší, už tvoří Dvořák pár minimálně půl roku. A vypadá to, že láska oběma svědčí, i když mezi nimi jiskra přeskočila až napodruhé. Poprvé se totiž potkali při práci už před deseti lety. "Trvalo to nějakou dobu a teď jsme se potkali znovu. Ale tentokrát jinak. A správně,“ řekla herečka slovenskému webu markiza.sk s tím, že momentálně zažívá jedno z nejhezčích životních období. ■