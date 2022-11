Jiřina Bohdalová je v šoku! Ostravský producent se navezl do národního pokladu, prozradil i její honorář

Jiřina Bohdalová je v šoku z přístupu producenta. Michaela Feuereislová

Tomu, že herečka onemocněla ovšem nevěřil ostravský producent Petr Beránek. Herečka měla hrát ve dvou představeních v Ostravě, která nemohla proběhnout. Škodu v rámci příprav, včetně zaplaceného ubytování pro herečku vyčíslil na sto tisíc korun. "Takže, ať už se mi investice do projektu vrátí, či spíše nikoliv, důrazně varuji všechny kolegy, zakázky stínům minulosti už nedávejme. Jen ubližujeme sobě, republice a demokracii," navezl se ostře do Bohdalové v mailu, který poslal nejen do redakce Super.cz. Upřesnil v něm i honorář pro herečku 200 tisíc korun za dvě představení.

"Jsem nemocná, mám chřipku, kvůli tomu jsem nebyla ani na premiéře vlastního filmu. To jako nemůžu být nemocná? Ať jde někam. Prokristapána, ve svém věku nemůžu churavět jako kdokoli jiný? A ještě to dává do novin? Tomuhle světu nerozumím. Ležím a teď jdu na kapačky,“ uvedla herečka pro eXtra.cz.

Po sérii nedorozumění, po nichž se měl producent omluvit, se herečka nechala slyšet, že představení raději zrušila. Na ostravské diváky se prý bude těšit v budoucnu, bez účasti dotyčného pořadatele. ■