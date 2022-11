Jennifer Lopez je zpět. Známe důvod, proč vymazala všechny své příspěvky na sociální síti

Jennifer Lopez Profimedia.cz

Fanoušci, kteří měli o zpěvačku strach, si konečně mohou oddychnout. JLo využila Instagram k propagaci alba This is me... Now, které by mělo navázat na dvacet let starou desku This is me... Then.

Tu vydala v době, kdy byla poprvé zasnoubená s Benem Affleckem a i některé z jejích tehdejších hitů o lásce byly nejspíš inspirovány jejím vztahem. Po dvaceti letech se kruh uzavřel, Jennifer si Bena vzala, a tak může vydat jakési pokračování svého alba.



„Toto album je ta nejupřímnější věc, kterou jsem udělala, vyvrcholením toho, kdo jsem jako člověk a umělec. Lidé si myslí, že vědí, co se mi stalo během mé cesty - ale ve skutečnosti nevědí nic a častokrát to chápou úplně špatně. Jednu svou část jsem vždy schovávala přede všemi,“ řekla zpěvačka magazínu Vogue.

Nové album bude plné osobních zpovědí JLo, úvah o zkouškách, kterými si musela projít, ale také oslavou lásky. Deska pak povede k dalším velmi osobním projektům, které Jennifer odhalí na konci roku. ■