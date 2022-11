Daniela Písařovicová balancuje mezi prací a soukromým životem: Na zimní dovolenou s Brzobohatým si musí nechat zajít chuť

Daniela Písařovicová si musí nechat zajít chuť za zimní dovolenou v exotice Super.cz

Od té doby, co změnila svého hlavního zaměstnavatele, má moderátorka Daniela Písařovicová (43) daleko víc "vedlejšáků", které jí pravidla v České televizi, kde působila předtím, neumožňovala. Úplný holubník, kdy by si mohla dělat, cokoli by chtěla, ale na DVTV nemá.

"V České televizi jsme měli pravidla, která jsme museli dodržovat, ale neznamená to, že bych teď moderovala úplně všechno, na co mi přijde nabídka. Spíš se řídím tím, že když jsem schopná to zvládnout vedle DVTV, která je mojí prioritou, a přijde mi ta nabídka zajímavá, tak to udělám. Ale hodně také odmítám. Nedalo by se to zvládnout, čas není nafukovací," vysvětlila.

Když tedy uvedla, která práce je pro ni prioritou, zajímalo nás, na jakém místě v žebříčku stojí její osobní život a vztah s Ondřejem Brzobohatým (39). "Je potřeba to uvést do souladu, někdy víc trpí osobní život, jindy bych potřebovala víc času pro práci. Musí se to vyladit," krčila rameny.

S partnerem byla na týdenní dovolené ve Spojených státech, větší volno si ale teď vzít nemůže, o tom, že by vyrazili v zimě třeba do exotiky, si může nechat jenom zdát. "Vyrazit někam na měsíc by mi přišlo docela nekolegiální, ale tak tři týdny se dají. Letos v lednu a únoru ale určitě ne, protože nás v práci čekají změny, takže bude potřeba, abych tam byla," uzavřela. ■