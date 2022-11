Dům slavné zpěvačky nikdo nechce. Mariah Carey zlevnila své honosné sídlo o téměř dvanáct milionů korun

Mariah Carey se snaží prodat své sídlo. Profimedia.cz

Zpěvačka vlastní ještě plážový dům na Bahamách a sídlo na Manhattanu v New Yorku. A právě tam, na místo, kde popová hvězda vyrostla, se chce po roce bydlení v Atlantě přemístit. Spekulovalo se i o tom, že je sídlo na prodej kvůli tomu, že bylo nedávno vykradeno. To prý ale důvodem není. Svůj dům nabídla Mariah k prodeji už před několika měsíci, a to za v přepočtu 140,5 milionu korun. Kvůli nezájmu ale zlevňuje. A to i přesto, že je sídlo honosné.

Nechybí v něm devět ložnic a devět koupelen, domácí kino, posilovna, tenisový kurt a bazén s malým domkem. V domě je vše přepychově vybaveno, k dispozici je nahrávací studio a nechybí ani garáž pro tři auta. Kolem je samozřejmě velký pozemek čítající 16 tisíc metrů čtverečních. Tak snad si již brzy najde svého kupce. ■