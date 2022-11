Kaskadérský výkon na kříži: Ježíš Jan Tláskal zpívá v RockOpeře Praha několik metrů nad zemí

O tom, že viset na kříži není žádný med, se v RockOpeře Praha přesvědčuje reprízu co reprízu Marie Madonny zpěvák a herec Jan Tláskal. Ten ztvárňuje roli Ježíše a na konci hry shlíží na diváky z několikametrové výšky. Publikum navíc udivuje tím, že při tom všem ještě zvládne i odzpívat celou skladbu.

RockOpera Praha míří k vrcholu své sezóny. Ve středu 14. prosince se s diváky na chvíli rozloučí svým posledním divadelním představením tohoto roku, Marií Madonnou, kterou divadlo zařadilo před svátky kvůli jejímu tématu.

Příběh totiž vypráví o životě Ježíše Krista z pohledu jeho matky Marie. Představuje vybrané části z evangelií včetně zrození, které je středobodem Vánoc. „Ježíšovo narození ztvárňuje v naší opeře tancem mladý talent Tristan V. Holt, který pochází z rodiny vynikajících tanečníků. Jeho rodina se touto disciplínou dlouhodobě zabývá v Americe,“ říká výkonná ředitelka, libretistka a zpěvačka Pavla Forest.

RockOpera Praha chce podle ní reprízou Marie Madonny navodit vánoční atmosféru, i přesto že příběh končí ukřižováním, které se váže k Velikonocům. „Ukřižování je jedna z nejintenzivnějších scén této opery. Honza Tláskal, jenž hraje Ježíše, visí v několikametrové výšce nad jevištěm a předvádí doslova kaskadérský výkon. Diváky udivuje i tím, že přitom odzpívá celou skladbu,“ přibližuje Forest, která ztvárňuje titulní roli.

Marie: Pavla Forest a Marie Magdaléna: Daniela Langrová

FOTO: Nikita Dovzhenko

V Marii Madonně se dále představí Jan Toužimský, Jiří Zonyga, Viktor Dyk, Daniela Langrová, Raven a další. Režie se ujala mistryně fyzického divadla Irina Andreeva z mezinárodně uznávaného divadla Teatr Novogo Fronta.

LILITH UTEČE Z EDENU, NA SILVESTRA BUDE PLODIT DÉMONY

RockOpera Praha se ovšem při Marii Madonně s diváky nerozloučí na dlouho. Na silvestra se vrátí s koncertním představením – premiérou Lilith: Matky démonů. Opera doplňuje tématiku Marie Madonny a zároveň představuje její protiklad. Lilith vypráví příběh první ženy, starší než Eva, která se v ráji vzepře Adamovi i Bohu, uteče a začne plodit s jinými bytostmi démony.



Pavla Forest a umělecký šéf RockOpery Praha Milan Steigerwald uvedli, že chtějí operu pojmout v hororovém duchu. „Lilith bývá často vnímána velmi negativně. My se ale na její příběh díváme jinak. V Edenu jste mohli stát buď na straně Boha, nebo na opačném pólu. Lilith se vzepřela, nechtěla s Adamem souložit v misionářské poloze, protože nerozuměla tomu, proč by měla spočinout pod ním, když byli oba stvořeni z hlíny. Adam se ji pokusil znásilnit, a proto uprchla,“ přiblížila Forest s tím, že chystaná opera se bude zaobírat stále aktuálním tématem svobody lidské bytosti. Titulní roli ztvární současná frontwoman kapely Precedens Daniela Langrová, Lucifera hlas metalového Arakainu Jan Toužimský a Adama legenda českého rocku Kamil Střihavka.



„Silvestr v RockOpeře je vždy výjimečný zážitek. Hrajeme při něm úplně nové písně i naše největší hity. Pak následuje program ve foyer, který pokračuje až do rána,“ zve Pavla Forest a připomíná, že se silvestrem vyvrcholí i festival RockOpera Europe, který začal v červnu a který podpořilo hlavní město Praha v souvislostí s předsednictvím České republiky v Radě Evropské unie.



„Naše divadlo vám navíc může pomoct vyřešit, jaký dárek věnovat pod stromek vašim blízkým. Na webu www.rockopera.cz si můžete vybrat cokoliv z našeho e-shopu nebo zakoupit dárkový poukaz, který lze uplatnit na kterékoliv představení RockOpery Praha v následujícím roce,“ uzavírá Forest.

