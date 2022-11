Takhle vypadá realita se sedmi dětmi: Alecu Baldwinovi a jeho paní se idylický rodinný snímek vyfotit nepodařilo

Hilaria a Alec Baldwinovi s ratolestmi Profimedia.cz

Je to sedm týdnů, co přivítali do rodiny sedmý přírůstek, dceru Ilariu. Alec (64) a Hilaria Baldwinovi (38) tak měli na letošní Den díkuvzdání opravdu za co být vděční. Ovšem, jak to v početných rodinách bývá, zřídka jsou sváteční dny naplněny idylickými momenty a pohodou, jak ostatně dokazuje i snímek o který se podělila Hilaria na Instagramu.