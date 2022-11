Bude z toho další průšvih? Polepšený hříšník Písařík podědil kočičky v latexu, se kterými laškoval už Felix Slováček

Martin Písařík podědil krásky v latexu po Felixi Slováčkovi. Super.cz

Točily se kolem něj jako slepičky kolem kohouta, on ale vzhledem k minulým zkušenostem, kdy se kvůli jeho úletu málem rozpadl vztah s matkou jeho dvou synů Míšou, snažil držet zpátky. "To já už nemůžu. Navíc je to úplně jiná generace, pro ně už jsem spíš strejda Martin," vysvětloval Super.cz na openingu salonu krásy.

Nevyloučil ale nějakou spolupráci, co se hudebního projektu týče. Ostatně i on sám vystupuje jako zpěvák a skládá si písničky. "Snažím se děvčatům vysvětlit, že by se do té jejich hudby moc hodila moje foukací harmonika. Když jsem dřív viděl hezká děvčata, byl jsem z toho rozechvělý, teď už se radši koukám do stropu a utíkám," smál se herec. ■