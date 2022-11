Sára Affašová se po bolestné ztrátě syna poprvé ozvala: S Martinem Donutilem utekli z Česka

Martin Donutil a Sára Affašová Herminapress

„Chci Vám poděkovat za tu velkou vlnu podpory, kterou jsem od Vás dostala. Bohužel, jsou stovky a stovky podobných příběhů a tolik bolesti, která, troufám si říct, se díky tomuhle spolusdílení alespoň trochu rozmělnila,“ svěřila se mladá herečka s tím, že každý příběh, který jí fanoušci poslali, četla. Podpora žen, které si prošly podobnou událostí, jí pomáhá.

„Jste silné a statečné a moc mě mrzí, že jste musely zažít tak silnou bolest, kterou asi, a snad, nikdo jinej nedokáže ani pochopit. Za každou Vaši myšlenku děkuji. Věřím, že nám to s Martinem pomohlo,“ svěřila se herečka s tím, že těžká životní událost ji donutila přemýšlet o hodnotách a životě.

„Jsem zastánce toho, že vše se děje z nějakého důvodu. Nejtěžší bylo asi odpustit si, že jsem to “nedokázala”. Už se takhle snažím nepřemýšlet. Hodně jsem hledala útěchu a oporu ve spirituálním světě. Musela jsem se naučit něco o sobě? Měla jsem si sáhnout do těch největších hloubek, abych se v životě posunula dál? Možná,“ prohlásila brunetka, která se svým partnerem a synem Miroslava Donutila odcestovala do zahraničí.

Společně se snaží jít dál a vrátit se do života. „Věříme celá rodina, že se nám brzy vrátí. Jsem o tom přesvědčená. A jedině tak se můžeme posunout dál. Žít dál je potřeba, i když mi to Martin musel často připomínat. Odjeli jsme do New Yorku, vždycky jsem se sem chtěla podívat, a tak jsme tady - je to tady celkem divoký, zatím si na to hektický tempo zvykám. Pomalu, ale jistě se vracíme k životu, k práci, bez schovávání a strachů. Nebude to hned, nepřebolí to nikdy, ale pracuju na tom, jak nejlíp dovedu. K tomu patří i Instagram a s ním jak pracovní, tak tahle sdílecí stránka. Dokáže být v těchto chvílích i jakousi terapií,“ dodala herečka s tím, že si váží podpory druhých. ■