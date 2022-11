Velký smutek u Tomáše Kluse a jeho rodiny. Vypiplali si domácího mazlíčka, pak jim ho sežrala kočka

Tomáš Klus bohužel přišel o rodinného mazlíčka. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová a Instagram T. Kluse

Teď ale Tomáš Klus se zármutkem popsal smutný konec malého tvorečka. „Kamarády drobné do nového výběhu opatřiti zvládnete, následně umístiti stihnete. Pak další den a noc. A z šikovnosti domestikanta se těšíte. A pak. Přijde kočka. Oreo bylo borec. Všechno dalo, zavržení matkou i hodně fyzickou lásku vší naší i návštěvní drobotiny. Odešlo doufám rychle, leč bolest roní se i mými dospělými víčky; na to bych byl s to sušit ono slané jezero v útrobách dětského pokoje,“ uvedl na Instagramu.

Jak je vidět, život se zvířaty přináší radosti i bolesti. Není to totiž poprvé, co se něco podobného stalo. Už v minulosti se písničkář, který nedávno začal hrát i v seriálu ZOO, podělil o smutný zážitek, kdy na zahradě liška zabila slepice. ■