Jsme jako druhá rodina, italské manželství už máme za sebou. Jiří Macháček prozradil, jaké to je v kapele Mig 21 po 25 letech

Kapela Mig 21 v čele s Jiřím Macháčkem (56) má za sebou tradiční pražské koncerty v Lucerně a tentokrát Super.cz prozradili, jaké mají pocity před koncertem, kdy se hádají a jestli už jim nějaká píseň neleze krkem. Jak říká Jirka Macháček, ani po letech je nervozita před koncerty neopouští, a je to dobře! "Já myslím, že taková ta správná tréma a chvění je namístě vždycky. Minimálně je to dobrá zpráva, že to není člověku jedno," prozradil.