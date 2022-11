Že jsou rappeři drsní chlapáci? Ale kdepak! Neuvěříte, co si na sebe oblékl populární Kanaďan Drake

Drake si vzal velmi neobvyklý kabát. Foto: ČTK / AP / Chris Young

Kanadský herec, zpěvák a rapper Drake se loni stal čtvrtým nejprodávanějším hudebníkem na světě a uzavírá smlouvy na stovky milionů dolarů. Pokud si ale někdo rappera představuje jako drsného chlapíka, který umí jen nadávat na život a na všechny se tváří zle, ten by se hodně pletl. Drake je pravým opakem drsňáka. Svým fanouškům na koncertech často říká, jak je má rád, tleská zamilovaným párům v publiku a také má velký smysl pro humor. Ten předvedl i při své návštěvě basketbalového zápasu NBA mezi týmy Toronto Raptors a Brooklyn Nets v Torontu.

Rapper dorazil v hodně neobvyklém bílém kabátě, který z každé strany zdobil jeden našitý plyšový medvěd. Ve svém obleku k sobě rázem přilákal pohledy všech přítomných a zcela jistě hlavně dětí, které se na zápase objevily. Jediným zádrhelem Drakeova outfitu mohlo být to, že mu v jistě vyhřáté hale muselo být velké horko. Co by ale slavný rapper pro zábavu a taky trochu pozornosti neudělal. ■