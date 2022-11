Pomočená noha, drastická dieta či jízda vozem vleže: Tyto hvězdy šly kvůli pompézním róbám do extrémů

Pro krásu se musí trpět, to tyhle slavné dámy zažily na vlastní kůži. Foto: Super.cz/Profimedia

Kendall Jenner (27) se nedávno pochlubila, že kvůli honosné róbě Prada, jež vynesla na letošní bál Met Gala, musela močit do kbelíku na led a počurala si u toho nohu. Modelka ale zdaleka není jedinou slavnou dámou, která to měla kvůli šatům náročné. Podívejte se, které další hvězdy si pro krásu vytrpěly své.

Jennifer Aniston - SAG Awards 2020

Jennifer Aniston (53) si libuje v uhlazených modelech, které jasně odrážejí její vkus. Udílení cen SAG Awards 2020 (ano, ten ročník, kdy se v zákulisí slavně setkala se svým ex Bradem Pittem) nebylo výjimkou. Krémové saténové šaty ovšem byly z materiálu, který se snadno zmačká, a to si Jennifer nemohla dovolit. V taxíku tak na akci jela vleže, aby zabránila nevyžádaným záhybům na látce. Ve voze se také herečka nechala zvěčnit s tím, že nezmuchlat šaty je těžší, než si myslela.

Katy Perry - Met Gala 2017

Katy Perry (38) miluje extravagantní kostýmy, jen co je pravda. Róby Maison Margiela, kterou zvolila na bál Met Gala v roce 2017, ale přeci jenom možná lituje. Stejně jako Kendall Jenner letos, v ní totiž zpěvačka nemohla na toaletu. Využila proto tzv. LadyCup, pomůcku pro ženy na močení vestoje. Má tvar trychtýře a v podstatě simuluje prodlouženou močovou trubici. Ženám tak může dost usnadnit život. „Chtělo to hodně sebeovládání, cviku a LadyCup,“ přiznala po akci Perry v pořadu Ellen DeGeneres. S pomůckou je natolik spokojená, že ji využila i při natáčení několika videoklipů, kdy si v kostýmech rovněž nemohla odskočit.

Kim Kardashian - Met Gala 2019

Modely Kim Kardashian (42) pro bál Met Gala musí být vždycky něco extra. Když se v roce 2019 rozhodla pro silikonovou róbu návrháře Thierryho Muglera, měla stejný problém s močením jako Katy Perry. Ovšem s tím, že Kim si na toaletu nemohla zajít vůbec. Róba byla tak těsná, že by to prostě nedokázala. Počítala tedy s tím, že na toaletu minimálně čtyři hodiny nepůjde. „Při nejhorším si počurám spodky a sestry mi pak prostě utřou nohy,“ plánovala v rodinné reality show Držte krok s Kardashianovými, kde zpětně zveřejnila záběry z příprav na akci. Nakonec to ale nejspíš dobře dopadlo a pomočit se nemusela.

Kim Kardashian - Met Gala 2022

Kim se opravdu nebojí zajít do extrémů. Letos pohoršila tím, že kvůli vypůjčené róbě po Marilyn Monroe, která patří mezi historické kousky, podstoupila drastickou dietu. Zhubla 7 kilo za 14 dní, za což byla hojně kritizována. Někteří se navíc obávali, že šaty poničila, to se ale nakonec nepotvrdilo. Nicméně s ohledem na fakt, že originál, do kterého se původně nemohla narvat, měla na sobě jen několik minut na červeném koberci, a pak se musela převléknout do repliky, byla ochotná zajít celkem daleko.

Karolína Kurková - Met Gala 2016

Česká top modelka Karolína Kurková (38) si obdobně jako Jennifer Aniston nechtěla pomuchlat róbu značky Marchesa, kterou vynesla na Met Gala v roce 2016. Jenže na rozdíl od Aniston si nemohla lehnout ani se posadit. A tak v dodávce stála. Stejně jako nejspíš po zbytek večera.

Kate Hudson - La Mer oslava 2015

Herečka Kate Hudson (43) vynesla na oslavu kosmetické značky v roce 2015 průsvitné šaty Yanina, které sice měly dlouhou vlečku, ale nepůsobily nijak zvlášť komplikovaně. Součástí spodní části byly ovšem kraťasy, díky kterým se Kate zasekla. Na toaletu jí tak musely na pomoc přispěchat kamarádky a ze spárů látky ji vysvobodit.

Katy Perry - Met Gala 2018

Ne nadarmo jsme psali, že Katy Perry miluje extravagantní kostýmy. Pro další z ročníků Met Gala, který propojoval módu s katolickou vírou, zvolila model Versace s obřími křídly. Perutě měla připevněné na zádech, a pokud si kladete otázku, jak se tedy v takovém modelu na akci dopravila, odpověď zní, vestoje, v automobilu s otevřenou střechou. Ovšem pochopitelně se vší parádou. Hlavně že nepršelo. ■