Zdá se vám, že po anorexii opravdu přibrala? V obepnutých šatech má Monika Timková pořád ultra štíhlou postavu

Monika Timková se ukázala v obepnutějších šatech než na cenách Český slavík. Super.cz

"Snad už to půjde lépe posoudit. Ty čtyři kila, možná už i víc, protože jsem se dlouho nevážila, jsem opravdu přibrala. Cítím to na oblečení a víc to neřeším," řekla Super.cz Monika, která už začala pomalu tvořit nový šatník. "Je to radost, i když dost stojí. Všichni si toho všímají, že je to mnohem lepší. A já, když zpětně koukám na nějaké fotky, tak se chytám za hlavu a říkám si, jak je možné, že jsem to neviděla," vzpomíná na nejhorší období s anorexií Monika.

Ta měla velké štěstí, že porucha výživy se neodrazila i jinde než na váze. "Musím zaklepat, že třeba vlasy mám v pořádku, nezačaly mi vypadávat, tedy kromě doby po prodělaném covidu, a neměla jsem problém ani co se se týče ženských záležitostí," svěřila, že jí kvůli nízké váze nevynechávala menstruace, což se často stává. "Máme v rodině asi tuhý kořínek," uzavřela. ■