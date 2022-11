Daniel Craig znovu jako James Bond. Na večírku ho zastínila bývalka Toma Cruise v šatech s napěchovaným dekoltem

Největšími hvězdami večírku se stali Hayley Atwell a Daniel Craig. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Daniel Craig (54) si agenta 007 zahrál celkem pětkrát a byl rád, že jeho éra skončila. Na party k oslavě výročí šedesáti let od vzniku prvního Bonda si ale na svou roli rád zavzpomínal. Pozornost ovšem přitáhla i herečka Hayley Atwell, o které se dokonce mluvilo jako o možné budoucí agentce.



Větu „přotřepat, nemíchat“ už Daniel Craig ve filmech o Jamesi Bondovi nikdy neřekne. To ale neznamená, že se na party k oslavě výročí uvedení filmu Dr.No s Seanem Connerym v roce 1962 nemůže obléknout do typicky bondovského černého obleku s motýlkem a možná naposledy se zatvářit jako neohrožený agent 007.