Kdy už do toho praští? Hvězda seriálu Ulice stále nepožádala matku svých dvou dětí o ruku

Tomáš Dastlík promluvil o tom, zda svoji přítelkyni brzy požádá o ruku. Super.cz

„No jo, kdy se ožením? Zatím to nemám v plánu, ono to jednou bude, ale asi to prostě nemám zatím v plánu, ale jednou to opravdu bude a myslím, že tím své Elišce udělám velkou radost,“ svěřil se se smíchem herec Super.cz.

S Tomášem jsme si povídali během natáčení zábavní show Jukebox Honzy Dědka, kterou vysílá TV Seznam. Jakou hudbu tedy Tomáš nejraději poslouchá? „My velice často posloucháme Queeny a pouštíme je dětem, a ty si s námi zpívají. Freddieho Mercuryho už normálně uměj a mají ho najetýho,“ dodal se smíchem herec. ■