Tři roky od svatby a stále nic. Kdy muzikálový fešák konečně vezme manželku na líbánky?

Tři roky po svatbě a stále nic. Kdy už muzikálový zpěvák vyrazí se ženou na líbánky?

„Je taková never ending story, ale já se budu snažit, abychom si našli nějaký čas příští rok. Říkal jsem si, že po Vánocích bychom si měli něco dopřát, tak doufám, že to přijde,“ řekl se smíchem Peter pro Super.cz.

Herec je zkrátka v jednom kole, navíc už to bude 6 let, co se snaží udržet si vypracované tělo, na kterém zamakal hlavně díky roli Tarzana. My jsme si s ním povídali na benefičním představní Horečka nedělní noci v karlínském divadle. Dokáže tento vymakaný ženáč ještě zapařit? „Jsem příležitostný pařmen, mám to tak jednou ročně. Mně se to stalo profesí jako takovou, když člověk vstává ráno na zkoušky a potřebuje být fit. Tak jsem si říkal, že buď budu fit, nebo budu chodit po barech,“ dodal v rozhovoru Peter Pecha, kterého aktuálně můžete vidět i v muzikálu Okno mé láska na motivy písní legendární skupiny Olympic. ■