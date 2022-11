Moderátorovi s rakovinou zbývají poslední měsíce života: Bojím se, že si mě mé malé děti nebudou pamatovat, přiznává

Jonnie Irwin Profimedia.cz

„Budu se snažit vytvořit nějaké společné vzpomínky, videa, která si budou moci pouštět, až budou starší. Uvědomuji si, že jsou moje děti velmi malé a nebudou si mě pamatovat,“ přiznal dojemně v pořadu Good Morning Britain.

„Chci alespoň zachytit vzpomínky na jejich první roky. Aby věděly, že byly skvělé. Myslím, že náš dům na Vánoce bude úžasný,“ dodal.

Jonniemu diagnostikovali rakovinu plic ve čtvrtém stadiu v srpnu 2020, pouhé dva měsíce po narození dvojčat. Nemoc pak metastázovala do mozku.

Dětem o tatínkově nemoci neřekli, jsou příliš malé. „Myslím, že by toho na ně bylo moc. Zatím není důvod jim to říkat. Sám nechci strávit poslední dny přemýšlením o rakovině, když se musím strachovat o účty za plyn. Výdaje za živobytí budou problém, už ne můj, ale moje rodina to bude řešit,“ nechal se slyšet moderátor.

Přiznal také, že když tvůrcům pořadu Místo na slunci oznámil svou diagnózu, stáhli ho z programu a vyplatili. „Kdybych si tu informaci nechal pro sebe, mohl jsem žít normální život. Když mi řekli, že už to nemůžu dělat, zlomilo mi to srdce, ale myslím, že o mně vůbec nepřemýšleli,“ přiznal s tím, že ztráta práce ovlivnila i jeho duševní zdraví.

„Je ze mě teď rodinný typ, ale moderování mě charakterizovalo. Teď nemohu cestovat a zaopatřit rodinu,“ dodal k věci.

Jonnie točil Místa na slunci v Itálii, když při řízení automobilu najednou viděl rozmazaně. O necelý týden později, když se doma nechal vyšetřit, se dozvěděl o fatální diagnóze. Tehdy mu lékaři dali půl roku života, ale léky a chemoterapie mu život prodloužily. ■