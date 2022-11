Tři roky před sedmdesátkou má energie na rozdávání. Simona Stašová se zapsala do knihy rekordů jako nejaktivnější herečka

Simona Stašová Michaela Feuereislová

I když Simona Stašová (67) oslaví za tři roky sedmé kulaté narozeniny, životní energii by jí mohla závidět kdejaká dvacetiletá herečka a není se čemu divit. Energii podědila po své mamince Jiřině Bohdalové (91), která u ní vypěstovala i lásku k divadlu. A právě díky divadelním prknům se teď Simona zapsala do knihy rekordů.

Slavná herečka totiž v průběhu letošního roku odehrála na různých scénách po celé republice hlavní role, a to celkem v devíti různých představeních, přičemž v době registrace rekordu zkoušela další hru. To ji automaticky katapultovalo na první místo. Aktuálně exceluje například ve Skleněném zvěřinci, Vím, že víš, že vím nebo ve Veselých paničkách windsorských. "Bylo to ohromné překvapení. Nic takového jsem nečekala. Nenapadlo mě, že zrovna já budu rekordmanka, je to milé a udělalo mi to radost," svěřila se Super.cz herečka s tím, že si myslí, že rekordmankou by měla být spíše její maminka, která má na svém kontě nespočet rolí. "Její energii a vitalitu bych chtěla v jejím věku taky mít," dodala Simona.

Počin byl do České databanky rekordů agentury Dobrý den, spravující Muzeum rekordů Pelhřimov, zaevidován 23. listopadu 2022 v rámci tiskové konference pořádané v Divadle Lucie Bílé u příležitosti uvedení hry Třináct u stolu. Předání certifikátu bylo velkým překvapením nejen pro Simonu Stašovou, ale všechny další herce.

Právě divadelní prkna Simonu nabíjejí neuvěřitelnou energií. Sílu herecká legenda nabírá také ve své milované Itálii. Herečka mluví plynně italsky a tuto zemi zbožňuje. „Umím tu řeč velmi dobře, lidem strašně moc rozumím. Italština je nádherná řeč a nedivím se, že nejslavnější zpěváci byli Italové. Když se italsky jen mluví, tak je to zpěv. Mám to tam ráda, nemusím tam být pořád, ale ráda se tam několikrát do roka vracím,“ svěřila se nedávno Simona Stašová Super.cz. ■