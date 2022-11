Můžu otěhotnět, když už jsem v tom? Blake Lively pobavila komentářem u videa s tančícím manželem

Blake Lively okomentovala taneční kreace Ryana Reynoldse. Profimedia.cz

Když se Reynolds nyní podělil o video ze zkoušky taneční choreografie k muzikálu Spirited, zatímco on v popisku skromně uvedl, že si člověk musí umět přiznat, že může být v něčem i špatný, pokud chce, jeho žena měla zcela jiný názor.

„Můžu otěhotnět, když už jsem v tom?“ komentovala video Blake a fanoušci šli opět do kolen.

Není to poprvé, co hvězdný pár pobavil sledující na sociální síti, obvykle se vzájemně trollí a fanoušci jejich výměny zkrátka zbožňují. Není to tak dávno, co Lively dokonce vtipkovala o čtvrtém těhotenství. To se nakonec stalo skutečností.

Že čekají další přírůstek, potvrdila herečka v září. K dcerkám James (7), Inez (6) a Betty (3) tak přibude ještě čtvrtá holčička, nebo první chlapeček. Pohlaví očekávaného potomka pár neví, prý si to nenechává oznamovat nikdy, herec nicméně doufá v děvče, vzhledem k tomu, že by aspoň věděl, do čeho jde. ■