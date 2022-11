Přeoperovaná Jessica Alves nemá dost. Pózovala s obřími balóny a pak si šla nechat dvojnásobně zvětšit zadek

Jessica Alves pózovala na přehlídce balónů. Profimedia.cz

Z Kena přeoperovaná Barbie Jessica Alves (39) utratila v přepočtu skoro třicet milionů korun za veškeré kosmetické a zkrášlovací procedury. I přesto, že jí lékaři tvrdí, že to s plastickými operacemi přehání, stále nemá dost. Proměna v ženu ji nutí neustále vylepšovat všechny tělesné partie.

Po obličeji a ňadrech se nyní zaměřila na pozadí. V tureckém Istanbulu momentálně podstupuje zákrok, který má její zadeček zdvojnásobit. Že by se Alves tentokrát opičila po Kim Kardashian (42)? Naposledy totiž podstoupila zákrok v oblasti očí, protože chtěla vypadat jako modelka Bella Hadid (26).

„Měla by to být na dlouhou dobu moje poslední operace do té doby, než budu potřebovat kompletní proměnu obličeje,“ nechala se pro MailOnline slyšet Alves s tím, že zákrok podstupuje u lékaře, jenž je specialistou na transgender zákaznice.

„Po této operaci budu muset být 30 dní v posteli a nebudu moci sedět na zadku, aby se uzdravil. Implantáty jsou umístěny pod svaly,“ dodala Alves, která si ještě před operací dopřála další žhavé focení.

Tentokrát ale svá obří ňadra nechala schovaná pod červenými šaty. Alves pózovala na pobřeží v Kapadocii, kde právě probíhala přehlídka balónů, jimž zřejmě nechtěla konkurovat, a proto tentokrát neprovokovala výstřihem. ■