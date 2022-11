Veronika Arichteva promluvila o rýpání do českých celebrit. S kamarádkami Pártlovou a Leitgeb do toho jdou naplno

Veronika Arichteva promluvila o rýpání do českých celebrit. Super.cz

Hvězda seriálu O mě se neboj Veronika Arichteva (36) promluvila o společné show 3v1, kterou můžete pravidelně slyšet na tuzemské rádiové stanici. Krásky si servítky neberou a dokáží pořádně naložit sobě, ale i svým kolegům. "Ano, je to hodně bez cenzury, proto jsme až ve 22 hodin. Nás to takhle baví," prozradila Veronika.

Holky se toho nebojí, ovšem jsou zásady, bez kterých by to podle Veroniky nemohlo fungovat. "Já myslím, že k tomu přistupujeme s humorem. Ono to může fungovat za předpokladu, že my se dokážeme i samy shodit a samy se taky odkopat," řekla herečka pro Super.cz.

Ačkoliv se trio Pártlová (43), Leitgeb (36) a Arichteva zdá jako dokonalé, i ženy mají své dny. "My jsme kamarádkami deset let, to je jasný, že máme i nějaké neshody, a že se pohádáme kolikrát, ale já si myslím, že to k tomu patří," vysvětluje Veronika.

"Kdyby si lidi nevyříkávali věci, tak by to znamenalo, že jsou si volný, že ten druhej mu je jedno," dodala herečka, kterou kromě přátelství pojí s 3v1 i byznys. Dámy mají vlastní značku oblečení a nutno podotknout, že se jim i v této sféře daří výborně. ■