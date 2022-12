Simona Stašová prozradila plány na letošní Vánoce: Stále pod taktovkou devadesátnice Bohdalové

Simona Stašová přípravy na Vánoce řešit nemusí Super.cz

„Léta letoucí to dělá moje maminka, nenechá si do toho mluvit, moji synové a já jí děláme ty přicmrdávače. Snášíme to, co ona potřebuje, ji to baví a my jsme rádi, že ji to baví, tuhle starost nechávám na ní, zaplať Pán Bůh, doufám, že to bude ještě dlouho,“ svěřila se Super.cz herečka, která bude dny před svátky trávit v divadle.

S kolegy totiž připravuje novou komedii, která bude mít premiéru 16. prosince. „Je to kouzelná komedie, je poprvé přeložená jenom pro nás, přitom se hraje po celém světě, z toho mám obrovskou radost a mám báječné kolegy, je nemožné, aby se lidi nebavili,“ prozradila Simona Stašová na tiskové konferenci komedie Třináct u stolu, ve které si zahraje s Miroslavem Etzlerem nebo Simonou Postlerovou.

Rodina Simony Stašové se pomalu zvětšuje, a jak sama přiznává, během svátků se jich mnohdy u stolu sejde také požehnaný počet. „Rozšiřujeme se, moji synové mají své přítelkyně a prolíná se to u nás, přijedou i kamarádi, naše rodina se rozšiřuje, kamarádi přijíždějí a odjíždění a je u nás i třináct u stolu,“ prozradila herečka, která nejraději tráví Vánoce na rodinné chalupě.

„Jsou živé a pohodové, je potřeba i trochu vypnout, vyhodit se ze zásuvky, to jde jenom v rodině, u nás na chaloupce, kde je zasněženo, jezdíme na lyže, dáme si vínečko, šampus i panáčka a těšíme se na to každé Vánoce, je to spočinutí těch lidí, co se máme rádi,“ dodala Stašová, kterou jsme potkali v Divadle Lucie Bílé. ■