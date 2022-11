Návrat na místo činu! Partyšová v restauraci, kde se podruhé vdávala, promluvila i o novém vztahu

Gabriela Partyšová Super.cz

"Vzpomínky mám krásné. Vdavky jsou hezká věc, a že to někdy nevyjde, je normální. Nám to vydrželo pouhé tři roky, ale zážitků jsme měli jako po třicetiletém vztahu. Já na své partnery vzpomínám v dobrém," řekla Super.cz Partyšová.

Ani návraty, v jejím případě poměrně běžné, protože v pražském podniku, kde se podruhé vdávala, často moderuje, jí nevadí.

"Tohle prostředí mi připomíná tu atmosféru. Jsou v tom jen pozitivní emoce, nenesu si s sebou nic negativního. Mám filozofii, že díky mužům, se kterými jsem byla, jsem tím člověkem, kterým jsem dnes," usmívá se Gabriela, která je již několik měsíců v novém vztahu.

O vztahu s miliardářem z Brna ale zatím mluví jen velmi opatrně. "Je to pro nás i naše okolí nejlepší. Nebudeme se určitě skrývat, ale teď to necháváme v tichosti, protože to je takhle fajn," dodala Partyšová. ■