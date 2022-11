Tykačka s tchyní a společné bydlení! Adam Mišík a dcera Ivy Kubelkové otevřeně promluvili o svém vztahu Super.cz

Adam Mišík (25) a Natálie Jirásková (18) tvoří pár půl roku. Super.cz prozradili, že už spolu žijí v jedné domácnosti. "Je to tak, žijeme spolu. Jsou to už zhruba čtyři měsíce. Bydleli jsme spolu velmi brzy," řekl Super.cz Adam Mišík.

S osmnáctiletou dcerou Ivy Kubelkové mu to klape skvěle. "Na to, že je jí 18 let, je Natálka velmi vyspělá a mentálně vyzrálá, má to v hlavě celkem srovnané. Pocházíme z podobného prostředí a je fajn, že i v tom si rozumíme a dokážeme se pochopit," vysvětluje Adam.

Za sebou už mají i společné dovolené, které, jak se říká, vztah prověří. "Už máme něco za sebou a moc jsme si to užili," usmívá se Natálka, která je ráda, že si Adam rozumí i s její maminkou Ivou Kubelkovou. Dokonce tak dobře, že si velmi brzy začali tykat.

"S Ivou si rozumím skvěle, je to skvělá ženská. Co se týče našich rodin, je to super. Všichni si rozumíme, je to fajn. Rádi trávíme čas jak s mojí rodinou, tak s tou Natálčinou. S Ivou si tykáme. Nejsme přehnaně tradiční, ani v jedné rodině. Je to na přátelské bázi, tykali jsme si, myslím, hned," dodal Mišík na otevření sushi baru. ■