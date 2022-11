Lucie Benešová odhodila svršky: Ukázala se v sauně jen s prostěradlem kolem pasu

Lucie Benešová Michaela Feuereislová

To dokázala svou nejnovější fotkou, kterou sdílela na sociální síti. V minulosti se Lucie pochlubila snímky z dovolené jen v plavkách, tentokrát šla ještě dál. Nechala se zvěčnit při relaxování v sauně jen s prostěradlem kolem pasu. Že už je z ní babička, by hádal málokdo. „Stala jsem se babičkou v necelých padesáti, tak je to jiné, než když děti s vnoučaty otálí,“ řekla nedávno Super.cz Lucie.

„Co jiného dělat v těchto sychravých dnech ve volníčku? Saunuju se o sto šest, někdy i několikrát týdně a klepu na dřevo, je mi fajn a jsem jak řípa,“ svěřila se herečka. Svůj bujný hrudník si na fotku zakryla rukou. Pod fotkou se pak okamžitě strhla lavina. „Úplně fanda do saunování nejsem, ale s vámi bych tedy výjimku udělal,“ stálo v jednom z mnoha komentářů od fanoušků. ■