Těžké chvíle spisovatelky erotických románů: Z tropů si přivezla nemoc, kvůli které zhubla 12 kilo. Pak jí zemřel tatínek

"V zimě 2020 jsem se vrátila z cesty po Jižní Americe, kde jsem čerpala inspiraci pro některý ze svých dalších románů a těžce jsem tam onemocněla. Vracela jsem se do Brna už do plného lockdownu. Zhubla jsem za čtyři týdny 12 kilo, takže jsem při výšce přes 170 centimetrů vážila pouhých 50 kilogramů, byla jsem velmi vyhublá. Pak jsem se starala o mého umírajícího tatínka, to byla velice těžká doba. Až potom, co se tyhle záležitosti uzavřely, jsem mohla zase sednout ke stolu a psát," vyprávěla Super.cz.

"Příběh začíná v posteli, budu ale upřímná, erotiky tam moc není. Je to současný moderní příběh plný podezírání a hledání pravdy s detektivními prvky. Dala jsem si záležet, aby se čtenáři bavili, nechci je nudit, proto také žánry střídám," uvedla ke své nové knize, k níž plánuje napsat pokračování. Možná už zase ve svém druhém domově na ostrově Mahé, kde na ni čeká manžel Klaus, za nímž se v lednu po dlouhé době vydá. ■