Agáta Hanychová otevřeně o hejtech na ni a Jaromíra Soukupa: Končím, chci se stáhnout z veřejného života!

Prvním hostem nového pořadu Superchat byla Agáta Hanychová. Super.cz Superchat

"Vím, že článků o mně bylo hodně. Je pravda, že když jsem měla v minulosti náhodou nějakou rivalku, bylo pro mě měřítko, kolik článků o té dané osobnosti vyšlo u vás na Supru. Měla jsem dokonce takovou svou malou soutěž. Soutěžila jsem třeba s Leošem Marešem, jestli nemá víc článků než já. A neměl," řekla Super.cz se smíchem Agáta Hanychová.

Poslední půlrok plní stránky společenských médií především její vztah s mediálním magnátem Jaromírem Soukupem (53). A ta některá vyjádření jejího partnera, ale i ta svá, Agáta sklízí drsnou kritiku. "Za některé si můžu sama, za některé můžeme oba. Je to pro mě už tak náročné, že se chci stáhnout z veřejného života. Unavuje mě to," překvapuje Agáta.

"Veřejný život žiju od osmnácti let. Žiju ho opravdu veřejně. A jsem z toho vyčerpaná. Už mi vadí jít po obchoďáku a vidět, že na mě někdo kouká. Představa, že půjdu na večírek, z toho se mi dělá špatně. Kvůli práci jdu, ale už mě to netěší," vysvětluje. "Přijde mi, že už ani nemám co říct. To, že jsem tady, je možná jeden z posledních rozhovorů. Možná za to můžou těhotenské hormony, nevím, ale tak to teď cítím," svěřila se modelka.

Od názorů partnera se veřejně distancovala

Chladnou Agátu nenechalo vyjádření Jaromíra Soukupa na adresu moderátorů Českého slavíka Ondřeje Sokola, Aleše Hámy a Terezy Pergnerové. Těch se po útocích mediálního magnáta zastala celá řada hvězd šoubyznysu.

"Nebylo mi to jedno. S Jaromírem jsem se o tom bavila, proto jsem se od toho veřejně distancovala. Nesouhlasila jsem s jeho názorem. Jaromírovi jsem to řekla a problém s tím neměl. Konflikt kvůli tomu doma nebyl," dodala Hanychová.

A co dalšího prozradila o vztahu s mediálním magnátem, o svém těhotenství nebo o mamince Veronice Žilkové? To se dozvíte v našem novém pořadu Superchat. ■