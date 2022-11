Svůdník z prvorepublikového filmu? Roman Vojtek si nechal narůst knírek a překvapivě mu sluší

Roman Vojtek si nechal narůst knírek. Super.cz

K mužům, kteří se zapojili do Movemberu, tedy měsíce prevence rakoviny prostaty, se zapojil také herec Roman Vojtek (50). Když jsme ho viděli s knírkem, který si rámci akce nechávají pánové narůst, museli jsme konstatovat, že jemu tedy sluší. Vypadá jako svůdník z prvorepublikového filmu. On sám ani jeho rodina si to ale nemyslí.

Zasmáli jsme se společně tomu, že si opravdu knír nenechal narůst kvůli spisovatelce Sylvě Lauerové, jejíž všechny knihy během patnácti let křtil, tak aby vypadal trochu neokoukaně. "To opravdu ne. Ale musím říct, že doma se to moc nelíbí, hlavně dceři se to zdá až blbé, což chápu," svěřil, že jeho nejstarší ratolest, dvanáctiletá Edita, kterou má s bývalou manželkou Terezou, není z jeho ozdoby tváře nadšená.

"Nelíbím se ani sám sobě. Mám knírek poprvé v životě, sám se divím, že jsem to vydržel. Dokonce teď hraju v seriálu Zlatá labuť z období První republiky, kde bych měl knírek, i když tenčí, mít. Ale už se těším, až to půjde dolů," přiznal.

Romana jsme sice potkali na křtu knihy Hodina zmijí, ale zůstane i nadále jen v roli kmotra. Sám se prý na rozdíl od mnohých svých kolegů psát nechystá. "Já si rád přečtu třeba knížky Jany Bernáškové, ale budu se držet svého kopyta, tedy herectví," uzavřel. ■