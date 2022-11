Hrušínský při natáčení Diagnózy smrti: Kolegyně z něj měla strach a kouřil jednu za druhou

Rudolf Hrušínský ve filmu Diagnóza smrti Foto: Prima Max

Poslední případ majora Kalaše natočil osvědčený autor kriminálního žánru Petr Schulhoff (✝63) v roce 1979. Detektivní film Diagnóza smrti uzavřel sérii příběhů s tímto kriminalistou, kterou režisér točil už od 60. let. Jednalo se o snímky Strach (1963), Vrah skrývá tvář (1966) a Po stopách krve (1969). Major Kalaš se objevil také ve filmu Na kolejích čeká vrah (1970), zde jej však místo Rudolfa Hrušínského (✝73) ztvárnil Jiří Sovák (✝79).

V Diagnóze smrti vyšetřuje Kalaš spolu s poručíkem Martincem (Vilém Besser, ✝54) případ dvou těžce zraněných osob, jejichž úděly jsou osudově propleteny. Řidiče náklaďáku Honzy Linharta (Jiří Wohanka, 76) by mohla zachránit jen transplantace ledviny, jejíž dárkyní by mohla být těžce zraněná žena nalezená v lese – jeho milenka Kateřina Marková (Alexandra Gasnárková, 76). Nová stopa však kriminalisty zavede přímo k nečekanému pachateli…

Představitel Kalaše vzbuzoval respekt

Mezi nesporné kvality snímku patří herecké výkony hlavních představitelů, atmosféra vyprávění i uvěřitelnost děje svázaného motivem viny a trestu. Diagnóza smrti, která fascinuje ponurou náladou i dokonale úsporným gabinovským herectvím Hrušínského, není klasickou krimi, ale spíš psychologickým příběhem s detektivními prvky.

Lví podíl na jeho vyznění má postava Linhartovy manželky v podání Drahomíry Hofmanové (79), jejíž postava řeší mužovu nevěru a trápí se kvůli svému nenaplněnému manželství. Herečka tehdy působila v brněnském Národním divadle a přiznala, že z Rudolfa Hrušínského měla během natáčení velký respekt.

„Byl introvert, pořád stál někde bokem, v koutku, strašně moc kouřil a přemýšlel si. Měla jsem z něj strach, byl tajemný, ale na place úžasný. Vstřícný, přátelský,“ vyprávěla Hofmanová později.

Kouřil jednu za druhou

Fakt, že Hrušínský byl silný kuřák, připomněli i další kolegové. Jiří Wohanka zmínil, že slavného herce přesvědčoval, aby s kouřením sekl, že je nezdravé, ale Hrušínský se nedal přesvědčit. Také hercův syn Jan (67) se pokoušel otce přimět, aby od zlozvyku upustil.

Za vzor mu dával Vladimíra Menšíka (✝58), který svého času kouřil sto cigaret denně, a dokázal přestat. „No jo, jenže Vláďa byl nemocnej,“ opáčil Rudolf Hrušínský, který byl sám pro třech infarktech. Ty ale přičítal stresu z herecké práce.

Řízení mu opravdu nešlo

Všimněte si, že v žádném filmu Rudolf Hrušínský neřídí (vyjma "Vesničky", kde ale pořád bourá). I v Diagnóze smrti má šoféra.

„Řídil jen jednou v životě. V roce 1959, kdy jsme si koupili renaulta a on odjel z Prahy až na Jíloviště se zataženou ruční brzdou. Z auta se kouřilo a on to navždy vzdal,“ prozradila v knize vzpomínek hercova manželka Eva Hrušínská.

Mistr žánru

Režisér Schulhoff točil na svou dobu opravdu výjimečné detektivky. Mnozí se proto divili, když v 70. letech přesedlal najednou na satirické komedie, ke kterým si psal i vlastní scénáře. V jednom případě si ale odskočil zpět – šlo právě o Diagnózu smrti, která potvrdila, že byl skutečným mistrem detektivního žánru. ■