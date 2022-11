Má muže, který jí smontuje i postel. Kdo je Ivetě Vítové v těžkých chvílích největší oporou?

Devítiletá Anetka dokáže maminku pobavit, vzala by za ni i moderování. Michaela Feuereislová

Prochází si náročným životním obdobím, kdy moderátorce a modelce připadá to, co se kolem ní děje, postavené na hlavu. Musela se odstěhovat z domácnosti, kde žila s manželem, zůstala sama s dvěma dětmi, rozvod se protahuje. Nás zajímalo, o koho se teď může opřít.

Maminka dvou dětí, devítileté Anetky, která chodí do třetí třídy, a čtrnáctiměsíčního Matýska, delší dobu cítila, že je na vše sama. Nad problémy přivírala oči, přesto chtěla, aby dál fungovali s mužem Jaroslavem Vítem jako rodiče.

„Já jsem rodinný typ, manžel si chce hlavně užívat a sebe zaopatřit. A já tohle cítila jinak, zřejmě je dobře, že jsme od sebe. Mělo to být dřív a probíhat jinak. Pak se provalila jeho nevěra a nabalily se další informace, protože tak to bývá. Spoustu věcí nedokážu pochopit, ale asi to k životu patří. Jenže těžko se tohle zpracovává,“ řekla Super.cz Iveta Vítová.

Pochází z Třeboně, kde žijí i její rodiče. Má kamarádku nebo někoho, o koho se může opřít? „Kamarádky, ale většinou maminky s dětmi, tudíž je těžké skloubit hlídání, aby mohly, děti zrovna nebyly nemocné. Hlídání je věčný problém.

Mamka pomůže, když můžou hlídají, ale Třeboň není blízko. Přesto, když opravdu nutně potřebuji, zařídí si to a přijedou. Jejich čas si šetřím na skutečně důležité věci. Obecně to není o tom, že mám hlídání a večer jdu do kina. Hlídání využívám tehdy, když jednám s právníkem, jdu k soudu, nebo kvůli nějaké mojí práci.“

Psychicky jí nejvíc podporuje rodina. I o tři roky starší bratr se švagrovou pomáhali se stěhováním. „Také žijí v Třeboni, přesto cokoliv je potřeba, brácha přijede, složí mi tu postel. Takový hodinový bratr. V tomhle těžkém období rodina funguje nejvíc. A pár dlouhodobých kamarádek, když mě přepadne splín, vypláču se jim,“ svěřila Super.cz.

Funguje jako máma a taxikář na plný úvazek, protože musí ráno vypravit obě děti a vézt Anetku do školy, pak na kroužky, každý v jiné obci, na fotbalové tréninky a o víkendu na zápasy. Přesto jí děti dělají radost a zažívá i veselé chvíle.

Zajímalo nás, co když dcera za pár let přijde s tím, že se touží stát také modelkou? Bude jí to rozmlouvat? „Nechci jí nic v životě rozmlouvat, ať se sama rozhodne. Když zatouží dělat modeling, budu taková ta máma, co na všechno dohlídne, ale zakazovat jí ho nemíním.“

Aneta se prý vůbec nestydí. Její maminka měla moderovat jednu akci, kterou musela kvůli soudu zrušit. "Tak to nevadí, mami, já to odmoderuji za tebe," reagovala dcerka. „Jediný problém, který jsme shledaly, že se nemá na akci, jak dostat,“ řekla nám se smíchem. ■