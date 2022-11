Fotbalové mistrovství budí vášně: Po kontroverzní smlouvě Davida Beckhama s Katarem se ozvala kolegyně jeho ženy Mel C

Mel C by na rozdíl od Davida Beckhama s Katarem smlouvu nepodepsala. Foto: Super.cz/Profimedia.cz

David Beckham (47) je velkou světovou ikonou, a tak jeho smlouva o propagování Kataru, o které se hodně mluví v souvislosti s tamním přístupem k lidským právům, vyvolala velké pozdvižení. Teď se veřejně ozvala zpěvačka Mel C, která by prý nabídku na vystoupení během mistrovství světa ve fotbale s jistotou odmítla. Mel C, bývalá členka Spice Girls a tedy také kolegyně Beckhamovy manželky Victorie, se tak v podstatě veřejně staví proti hvězdnému Beckhamovi. Zpěvačka uvedla, že by jí bylo nepříjemné vzít si za takové vystoupení peníze.

„Osobně jsem spojencem LGBTQ+ komunity a není to něco, co bych chtěla dělat. Lidé tam chtějí jet a pomoci udělat změnu. Každý po svém. Ale ode mě by slyšeli ne, kdyby ta nabídka přišla,“ řekla magazínu The Daily Mail.



K fotbalovému mistrovství se už dříve vyjádřila i zpěvačka Dua Lipa (27). Vyvrátila spekulace o tom, že by měla vystoupit na slavnostním zahájení. „Budu fandit Anglii na dálku a těšit se na návštěvu Kataru, až vyplní všechny závazky v oblasti lidských práv, které učinil, když získal právo pořádat mistrovství světa ve fotbale,“ uvedla na sociální síti ■