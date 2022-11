Za rok oslaví kulatiny: Yvetta Blanarovičová (59) prozradila recept, jak nestárnout v obličeji bez faceliftu

Yvetta Blanarovičová prozradila recept, jak nestárnout v obličeji bez faceliftu. Super.cz

"Stárneme od narození, nikoho to nemine. Čas je relativní, ale když se tím začneme příliš zaobírat, bude nám to lámat vaz. Já jsem se rozhodla to moc neřešit. Když se bude někdo o šedesátnících uštěpačně vyjadřovat, že by měli dělat to a nedělat ono, tak je to neetické. Já nikoho nehodnotím, žiju si tak, jak chci já, a jsem tak šťastná," krčila rameny.

V našem rozhovoru ovšem připustila, že o omlazování přemýšlela. "Pod kudlu nejdu, protože se bojím. Místo faceliftu mám přirozenou obličejovou gymnastiku. V mládí mi říkali, abych se pořád neksichtila a nepohybovala tolik obličejem, ale naopak to trénuje svaly. Možná někdy specialisty vyhledám, ale zase si říkám, že za pět let by se na sebe člověk mohl podívat střízlivým zrakem a neutrácet za blbosti," smála se.

Protože jsme se s Yvettou dlouho neviděli, v našem videu jsme pobavili také o tom, čemu se v současné době věnuje, tedy divadlu, zpívání a své nadaci La Sophia. A také o mamince, kterou si během lockdownu nastěhovala domů. ■