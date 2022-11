Partner Jana Ciny prozradil recept na klapající vztah: Svou náklonnost dávám najevo jinak než materiálně

Partner Jana Ciny prozradil recept na dokonalý vztah. Herminapress

„Nevím, čím to je, ale nemám moc dobrý vztah k dárkům. Nesnáším pocit, že je to jakási povinnost. Jsem asi člověk, který svou náklonost někomu dává najevo jinak než materiálně, a sám po dárcích nijak netoužím. Samozřejmě, není to černobílé – když mám někoho rád a něco mi padne do oka, že by se mu to mohlo líbit, tak jsem nadšenej, že ho mohu překvapit. Ale shánět a dostávat nepotřebné věci jenom proto, že si to žádá nějaké datum, se mi líbí čím dál méně,“ svěřil se herec Super.cz. Možná i právě proto patří se svým milovaným Honzou k nejstabilnějším párům v českém showbyznysu. Lásku tak Petr dokazuje neustále.

Sympatického herce uvidíme v nové pohádce s názvem Největší dar, která vstupuje do kin 1. prosince. A dokáže si Petr přece jenom vybavit, který dárek mu v životě udělal největší radost? „Když mi bylo pět let, tak jsme já, mamka a moje babička, slavili Vánoce u našich příbuzných v Anglii. Za rodinou mé tety přijela i rodina mého strejdy, žijícího v Kalifornii, takže nás tam bylo jak McCallisterů ze Sám Doma. A protože jsem ročník 84 a protože jsme byli v Anglii od začátku listopadu, tak jsme se vraceli do svobodné země. To byl teprve asi ten nejlepší dárek!“ dodal herec během rozhovoru. ■