Před podzimem utekla do tepla: Natálie Grossová předvedla své křivky na Tenerife jen v plavkách

Natálie Grossová Foto: se svolením N. Grossové

„Odletěla jsem na Tenerife. Není to jen dovolená, ale také tu pracuji. Moc si to tu užívám, v poslední době hodně pracuji, a tak jsem moc ráda, že jsem mohla strávit pár dní s mamkou. Dostává se nám tady skvělého servisu, počasí je krásné, dopřáváme si španělské speciality,“ řekla Super.cz zpěvačka, kterou hned po návratu čekají další povinnosti.

„Máme v Divadle Broadway čerstvě po premiéře hitmuzikálu Okno mé lásky, kde hraji Denisu. Hned z letiště jedu na zkoušku muzikálu Vánoční zázrak, kde zkouším roli Moniky, takže se z dovolenkového módu přepnu rychle do módu pracovního,“ uvedla.

O zpěvačce je známo, že je vášnivou cestovatelkou a milovnicí moře, Floridy, dobrého jídla a pití. V plánu už tak má další destinaci. „Koncem prosince si odletím na pár dní odpočinout do Dubaje, moc se na to těším. Tento rok byl ve znamení pracovního kolotoče, ale vůbec si nestěžuji, jsem za to moc ráda. Vzpomínám i na dobu, kdy moc práce nebylo, proto se nyní raduji z každého vystoupení,“ dodala závěrem. ■