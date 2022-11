Po odchodu z televize je z ní spisovatelka: Zrzavá moderátorka při psaní myslela na hereckou ikonu a sen se jí plní

Lenka Pastorčáková Michaela Feuereislová

Naposledy jsme se potkali, když před třemi lety pracovala jako tisková mluvčí pražské ZOO. Po odchodu z televizní obrazovky ale našla zrzka Lenka Pastorčáková konečně čas na to, aby se věnovala psaní, a vydala svůj první román Žárlivka.

Mezitím se stala maminkou syna Patrika a během rodičovské dovolené napsala další knihu, která je v současném období nadcházejících prezidentských voleb hodně aktuální. Jmenuje se Kandidát. "V roce 2017 jsem pracovala pro pana profesora Jiřího Drahoše, když kandidoval na prezidenta. Takže jsem mohla vycházet ze svých vlastních zkušeností stejně jako ze zkušeností z médií. Ale není předobrazem mého hrdiny, ten je ryze fiktivní," řekla Super.cz Lenka.

"Zážitky z té doby mám různorodé, protože to byla náročná prezidentská kampaň. Je to nezapomenutelné. Zůstali jsme v kontaktu, jsme přátelé, ale dál jsme nespolupracovali, byla to jednorázová práce. Spíš jsem chtěla pokračovat v médiích a psát, než abych se věnovala politickému angažmá," upřesnila.

Zaujal nás i výběr kmotrů knihy, který tvořila pestrá škála osobností. Tím hlavním byl herec Jiří Dvořák (55). "Kdyby měl být z té knížky jednou film, představuji si jako hlavního hrdinu právě Jiřího Dvořáka. Myslela jsem na něj, už když jsem psala. Jsem moc ráda, že mohl přijít," vysvětlila. ■