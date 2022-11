Konec spekulací: Jak to má Vilda Šír z Love Islandu s tvrďačkou Veve? Na Slavících všem vyrazili dech

Veve a Vilda TV Nova

"Jel jsem tam vyhrát. Nevěděl jsem, co to Love Island je, ale Nikča mi přirostla k srdci. Pak jsme spolu chodili ještě asi půl roku. Trávili jsme spolu v podstatě každej den, byli jsme spolu na Vánoce," uvedl Vilda pro Super.cz.

Ačkoli se oba snažili, vztah nakonec nevydržel. "Nikču jsem měl rád, akorát bohužel každý to viděl jinak a nedopadlo to, co se dá dělat," dodal smířlivě. Oproti tomu, jak je známo, Nikol hovořila v souvislosti s Vildou o nevěře a hrané lásce.

Na slavnostním večeru Český slavík se tedy všichni těšili z nového páru a vidět Veroniku Přikrylovou po boku Vildy brali jako jasnou zprávu o novém vztahu. Opak je pravdou. "Upřímně s Veve jsme se viděli ten den poprvé a šli jsme spolu na Slavíky, protože mi přišlo fajn, že se tam spolu ukážeme," překvapil nás účastník reality show a vášnivý tanečník. ■