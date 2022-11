Nejkrásnější muž planety 2022 Dominik Chabr si užívá slávu, partnerku ale nemá. Sympatický fešák je k mání!

Dominik Chabr Foto: se souhlasem D. Chabra

Dominik Chabr (28) zažívá rok snů. Na soutěži Muž roku se umístil na třetím místě, odjel na soutěž krásy na Bali, kde vyhrál titul Man of the Year 2022, a stal se tak nejkrásnějším mužem světa. V Indonésii se Dominikovi dostalo tolik pozornosti, kolik v Česku nemají ani ty nejslavnější celebrity, a tak plánuje, že se na Bali alespoň na pár měsíců vrátí za prací.

Je skoro k nevíře, že nejkrásnější muž planety nemá po svém boku žádnou partnerku, a tak nás zajímalo, jak to doopravdy je. "Je to pravda, jsem momentálně nezadaný. Uvidíme, jak dlouho, ale nabídek chodí dost. Uvidíme, co bude," přiznal Dominik, který si pozornost opačného pohlaví užívá.



Na partnerský život prý zatím neměl dostatek prostoru kvůli náročné přípravě a pracovnímu vytížení, nyní už ale začíná pomalu pokukovat po nějaké slečně. "Abych řekl pravdu, zatím na to čas úplně nebyl, protože já jsem se celou dobu připravoval a bylo také hodně práce. Teď po soutěži bude trošku víc času," raduje se Dominik.

Nejkrásnější muž planety má i pár podmínek, které by jeho vyvolená měla splňovat. "Potřebuji takovou, která ke mně bude sedět, bude mít stejné názory a bude se chtít trochu posouvat. Bude zajímavé nějakou takovou ulovit," zamyslel se nahlas model, kterému se otevřel svět plný možností. ■