Štěpán Kozub promluvil o smrti tatínka (✝46). Z nemocnice dorazil na synovo představení, zemřel dva dny po premiéře

Štěpán Kozub Michaela Feuereislová

Vystudoval herectví na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, už během studií hostoval v Národním divadle moravskoslezském a v Komorní scéně Aréna, kde po maturitě získal první angažmá.

Radost z umění zřejmě zdědil po otci, který byl velkým fanouškem hudby, hrál na několik nástrojů, zpíval a chtěl studovat na konzervatoři. Doba mu ale dle synových slov nepřála. „A když zjistil, že já se vydávám uměleckým směrem, tak byl moc rád,“ řekl Kozub v pořadu Moje místa na Televizi Seznam. Díl mohou diváci sledovat ve středu od 20:15, zpětně jej lze zhlédnout na videoportálu Stream.

Synovy slávy se tatínek bohužel nedočkal, v pouhých 46 letech zemřel na hematoonkologické onemocnění. „Stihnul moje první představení. A to bylo pro něj moje první i zároveň poslední. Byla to hra Něco za něco od Shakespeara. To už byl hodně nemocný. Nechal se uvolnit z nemocnice a přišel a byl tam se mnou. Když už se pak blížil konec, tak jsem měl před premiérou,“ svěřil herec.

„Poslední týden, kdy je nutné nejvíce zkoušet, jsem se Albertu Čubovi omluvil, že budu s tatínkem v nemocnici. Bylo to velké dilema. Den před premiérou byl tatínek už v bezvědomí. A maminka mi řekla, že bych měl tu premiéru odehrát. Že by si to otec přál. Tak jsem to odehrál. A dva dny poté zemřel,“ popsal Kozub jeden z nejtěžších životních okamžiků.

S odchodem otce měl prý pocit, že rodina není úplná, ukotvená. „Bez něj mi ty věci v rodině nedávaly smysl,“ přiznal s tím, že měl pocit, že právě on musí rodinu zase „vyléčit“. „Oženil jsem se a mám dítě. Je to způsobené i silným přesvědčením, že to byl můj úkol,“ přiznal herec.

Manželku Barboru poznal už na konzervatoři. „Byla baletka a byla vždycky krásná, říkal jsem si, že nemám šanci. A myslel jsem si, že je lesba,“ přiznal Super.cz v rozhovoru. „Nosila obrovské kanady, roztrhané silonky, buřinku, měla krátké vlasy, nosila černé rtěnky a byla taková temná a mě to hrozně přitahovalo. Vyzvídal jsem od kamarádek, jak to má s orientací,“ usmívá se dnes při vzpomínce na středoškolská léta.

Dnes jsou už víc než tři roky manželé a vychovávají dceru Anežku, která přišla na svět v roce 2020. ■