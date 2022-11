Heidi Janků (60) to s čančáním nikdy nemusela hrotit. Podívejte se, jak to zpěvačce slušelo v mládí

Heidi Janků v roce 1985 Foto: ČTK/Profimedia

Zpěvačka Heidi Janků (60) slaví životní jubileum. Ač už se zařadila mezi šedesátnice, vitalitu by mohla rozdávat doslova po hrstech. Interpretka nesmrtelné pohádkové písničky Když se načančám se neustále udržuje ve formě a leckomu by mohlo připadat, že vypadá lépe než v osmdesátých letech, kdy na sebe poprvé výrazně upozornila.

I tehdy to ale byla nespoutaná dračice s typickým zvonivým hlasem. Na její archivní snímky se podívejte v galerii. Heidi Janků přitom neměla na růžích ustláno. Už coby jedenáctiletá dívenka přišla o maminku, která podlehla zákeřné rakovině. Vztahy s otcem přitom neměla vůbec ideální a její dospívání tak mělo do idylky daleko. Půvabná zpěvačka později našla oporu v hudebníkovi Ivo Pavlíkovi (✝84).

Po jeho boku strávila v partnerském vztahu a následně manželství více než třicet let. A právě on se výrazně podepsal na její úspěšné kariéře. Ivo Pavlík ale bohužel před pěti lety zemřel, což byla pro zpěvačku bolestná životní rána, s níž se ale Heidi podařilo vyrovnat. Stále ji vídáme na koncertních pódiích a coby šedesátnici jí to sluší snad jako nikdy předtím, za což mohou i geny.

„Mně čančání na vystoupení zase tak dlouho netrvá. I s umytím hlavy a navlněním vlasů jsem schopná to za tři čtvrtě hodiny zvládnout. Když se mám jen nalíčit, tak ten obličej mám hotový za čtvrt hodiny. Vždyť to trénuju pomalu šedesát let,“ říkala Super.cz nedávno zpěvačka s tím, že věk je jen číslo, a tak ho moc neřeší.

Heidi to stále moc sluší, připustila ale, že by klidně využila pomoci estetické medicíny. „Řešila jsem plastiku víček nebo nitě, které by mi pozvedly kontury v obličeji. Tělo je dobré, ale ten ksicht bych potřebovala trošku vyměnit,“ míní. Radikální zásah ale u Heidi rozhodně není potřeba. ■