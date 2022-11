V sedmdesáti boduje na internetu: Zuzana Bubílková s parodiemi slavných na sociálních sítích nekončí

Zuzana Bubílková je už pomalu influencerkou. Super.cz

Na paškál si vzala už Lelu Ceterovou, Radku Třeštíkovou nebo Báru Basikovou. „Stále mi to roste. Teď mám přes 14 tisíc sledujících, začala jsem asi na jaře. To jsem měla kolem tří set,“ svěřila se Zuzana, která si našla směr, jímž se ve světě internetu vydat.

„Člověk si musí najít svou parketu, zjistila jsem, že satira je dobrá parketa, protože to dělá málokdo. Zmizeli mi puberťáci, ale zase mi narostla ta střední generace, a pomaloučku mi to roste stále. Je to poctivých 14,5 tisíc, už mi nabízely agentury, že si sledující mohu koupit,“ řekla Zuzana, s tím, že tuto nabídku odmítla. „Už mi nabídli i několik reklam. V sedmdesáti se mi otevírá svět,“ dodala se smíchem Zuzana Bubílková, kterou jsme potkali na křtu charitativního kalendáře Nadačního fondu Šťastná hvězda. ■